Суд приговорил фигуранта дела о ячейке террористов в колонии Калмыкии к девяти годам

Фигурант уголовного дела о ячейке террористов в калмыцкой колонии приговорен к девяти годам лишения свободы, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу, признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Кабардино-Балкарской Республики Сослану Бееву», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Беев обвиняется в участии в террористическом сообществе, в склонении к участию в террористическом сообществе, а также в публичных призывах к террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

Согласно материалам дела, он добровольно вступил в созданное в колонии террористическое сообщество и распространял среди осужденных идеологию радикального ислама, материалы экстремистского и террористического характера, а также вербовал новых участников.

«Приговором суда Бееву назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Расследование в отношении других участников преступления продолжается», – добавили в СК.

Напомним, в середине 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, осужденный за незаконный оборот оружия, «в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма» создал в колонии террористическое сообщество.

Руководство колонии, как считает следствие, оказывало покровительство членам сообщества за деньги. Этим занимались в том числе начальник колонии Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев.

Ранее сообщалось, что по делу привлекаются порядка 40 человек, в том числе начальник колонии Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев.