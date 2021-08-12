 

Компания Adidas продала бренд Reebok за €2,1 млрд

12.08.2021, 19:32, Новости дня
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Отмечается, что “большая часть денежных средств будет выплачена наличными при закрытии сделки, а оставшаяся часть возмещена отсроченным условным платежом”.

Ожидается, что закрытие сделки произойдет в первом квартале 2022 года.

“Reebok является важной частью Adidas, и мы благодарны за вклад, который бренд и стоящая за ним команда внесли в нашу компанию. Мы считаем, что после смены владельца бренд Reebok будет иметь хорошие возможности для долгосрочного успеха”, – подчеркнул гендиректор Adidas Каспер Рорстед.

Контекст:

Компания Adidas приобрела американский бренд Reebok в 2006 году за $3,6 млрд в рамках попытки расширить свою деятельность в США, пишет The Wall Street Journal. Adidas удалось улучшить бизнес Reebok, но продажи отставали от продаж самой Adidas, что привело к снижению прибыли группы.

О решении продать бренд Reebok Adidas объявила в феврале этого года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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