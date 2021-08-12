 

Xiaomi создает зарядное устройство мощностью 200 Вт

12.08.2021, 19:30, Новости дня
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В 2022 году китайская компания Xiaomi планирует вывести на рынок новое штатное зарядное устройство, мощность которого составит целых 200 Вт!

В данном случае, речь идет о проводной зарядке, отмечают специалисты. Разработчик также планирует создать беспроводной вариант зарядного устройства. Правда, здесь мощность будет поменьше – только 120 Вт.

По данным источников, такие зарядные устройства будут предлагаться в комплекте с флагманскими смартфонами Xiaomi. Ожидать их следует в начале лета. Однако ранее в СМИ появлялось сообщение о том, что власти КНР собираются ограничить мощность беспроводных зарядных устройств. Это может помешать выпуску, говорят специалисты. А жаль, ведь мощная зарядка может заполнить энергией аккумулятор современного смартфона всего за несколько минут.



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