 

Во время визита в США Зеленский может встретиться с Маском и главой Apple

12.08.2021, 18:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным издания, Зеленский вылетит в США 28 августа в Чикаго. Президент 28 и 29 августа отдохнет после перелета и отметит День Независимости Украины с украинской диаспорой. В Вашингтон глава государства вылетит вечером 29 августа, где проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.

“От идеи встречи украинского лидера с членами американского правительства решили отказаться: со своими коллегами насущные проблемы украинско-американских отношений по разным направлениям обсудят украинские министры, попавшие в делегацию”, – пишет ZN.UA.

31 августа Зеленский проведет в Сан-Франциско. Рассматривается возможность проведения встреч президента с американским бизнесменом, основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, а также с генеральным директором компании Apple Тимом Куком.

В предварительной программе визита есть выступление Зеленского в Стэнфордском университете с лекцией о Бабьем Яре.

ZN.UA подчеркнуло, что это не окончательный вариант программы визита Зеленского в США, в программу могут внести изменения.

Контекст:

Визит Зеленского в США, должен состояться 30 августа. Главной темой визита и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил Кулеба.

5 июля на форуме “Украина 30” Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: “Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.04 / Гриценко: Чехия выгоняет российских “дипломатов” за агрессивные действия. Почему украинские власти не решили этот вопрос за семь лет войны?

24.10 / В компании Intel устранили проблему техпроцесса 7-нм

12.02 / Видео: Белорусы опять полюбили Россию

05.08 / Боррель о Тимановской: Еще одна гордая белоруска вынуждена бежать из своей страны из-за режима Лукашенко

15.02 / В браузере Chrome для iOS появится новая функкция

17.12 / “Я потеряла не только мужчину, но и друга”. Гросу поделилась личными переживаниями

24.09 / Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку

24.11 / Почти 65% украинцев считают войну на Донбассе конфликтом между Украиной и Россией – опрос

09.02 / Спиной к телекамерам – Нетаньяху снова предстал перед судом по делу о коррупции

21.07 / В ХК «Авангард» 20 человек сдали положительный тест на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика