 

ГФС выявила структуры компании из России, которые нанесли убытки госбюджету Украины на более 1,3 млрд гривен

12.08.2021, 18:38, Новости дня
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Эти структуры находятся под специальными экономическими санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины. По версии ГФС, они поставляли минеральные удобрения в Украину, выдавали недостоверные сведения в таможенные органы и уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

https://www.facebook.com/SFSofUkraine/posts/4584284091605545

Правоохранители провели санкционированные обыски в Киеве и изъяли документацию, наличные деньги в различной валюте, в эквиваленте около 10 млн гривен и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность, рассказали в ГФС.

Двум лицам, которых подозревают в причастности к организации схемы, сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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