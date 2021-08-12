 

Новый модельный ряд смартфонов Magic 3 представили в компании Honor

12.08.2021, 18:36, Новости дня
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Представители компании Honor представили новый флагманский смартфон Magic 3, а также его более продвинутые вариации Pro и Pro+. Разработчик сообщил, что гаджеты выйдут на рынок в нескольких стандартных цветовых исполнениях.

Каждая из версий оснащена изогнутым экраном Flex OLED. Диагональ дисплея во всех трех моделях составляет 6,76 дюйма. Картинка на нем обновляется с частотой до 120 Гц. Кроме того, экран способен отображать один миллиард цветовых оттенков.

Конструкция флагманов построена вокруг процессоров Snapdragon 888 Plus, где автоматически обеспечена поддержка беспроводной технологии передачи данных пятого поколения. Питание от аккумулятора емкостью 4600 мАч. Мощность быстрой зарядки составляет 66 Вт.



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