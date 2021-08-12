Xiaomi извинилась перед пользователями за проблемы с прошивкой

Скандал вокруг прошивки MIUI оказался настолько серьезным, что разработчики из компании Xiaomi решили отменить анонс тринадцатой версии. Кроме того, Xiaomi принесла извинения пользователям за все те проблемы, с которыми им пришлось столкнуться. Об этом было заявлено на специально собранной пресс-конференции.

Список обнаруженных в MIUI проблем оказался настолько длинным, что разработчик даже решил создать особую команду специалистов для устранения найденных неполадок.

Также в Xiaomi объявили о выпуске внеплановой версии прошивки MIUI 12.5, которая, по словам разработчиков, устраняет сотни проблем, ранее возникавших с заголовочными файлами, системными приложениями и пр. Также удалось уменьшить нагрузку на процессор примерно на 15% и сократить потребление энергии на 8%.