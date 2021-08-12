 

Компания «МегаФон» разворачивает в РФ сеть VoLTE

12.08.2021, 17:42, Новости дня
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Представители оператора российской мобильной связи «МегаФон» официально сообщили о том, что компания уже дала старт работе связи в формате VoLTE на федерально уровне.

Еще немного, и абонентов VoLTE в РФ будет больше, чем 2G и 3G вместе взятых, уточнили в «МегаФоне». Напомним, что первая передающая станция VoLTE начала работать в РФ еще семь лет назад. С тех пор происходило расширение и развитие инфраструктуры.

По словам экспертов VoLTE является более современным стандартом связи, чем LTE. И, тем более, скорость соединения здесь больше, чем в получившем широкое распространение 3G. Однако показатели здесь все же значительно уступают 5G, для географического распространения которого понадобятся годы.



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