В Киеве на Дне независимости покажут танк «Оплот»

Украинское госпредприятие «Завод имени Малышева» по заказу госконцерна «Укрспецэкспорт» изготовило экземпляр танка «Оплот», который примет участие в параде ко Дню независимости страны 24 августа, сообщила пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».

«Государственное предприятие «Завод имени В. А. Малышева», которое входит в состав Укроборонпрома, вовремя изготовило боевую машину, которую заказала компания «Укрспецэкспорт», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Уточняется, что новый танк будет демонстрировать свои боевые возможности потенциальным заказчикам, в том числе иностранным. «Впервые новый «Оплот» можно будет увидеть вживую во время военного парада к 30-летию независимости Украины, который состоится 24 августа в Киеве», – добавили в пресс-службе.

Ранее украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина отойдет от «советских стандартов» организации парада в День независимости страны, мероприятие пройдет по-новому.

Кроме того, украинские парашютисты устроят на аэродроме в Днепропетровской области показательное выступление в честь Дня независимости, станцевав гопак во время прыжка.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов).