 

В Киеве на Дне независимости покажут танк «Оплот»

12.08.2021, 17:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинское госпредприятие «Завод имени Малышева» по заказу госконцерна «Укрспецэкспорт» изготовило экземпляр танка «Оплот», который примет участие в параде ко Дню независимости страны 24 августа, сообщила пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».

«Государственное предприятие «Завод имени В. А. Малышева», которое входит в состав Укроборонпрома, вовремя изготовило боевую машину, которую заказала компания «Укрспецэкспорт», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Уточняется, что новый танк будет демонстрировать свои боевые возможности потенциальным заказчикам, в том числе иностранным. «Впервые новый «Оплот» можно будет увидеть вживую во время военного парада к 30-летию независимости Украины, который состоится 24 августа в Киеве», – добавили в пресс-службе.

Ранее украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина отойдет от «советских стандартов» организации парада в День независимости страны, мероприятие пройдет по-новому.

Кроме того, украинские парашютисты устроят на аэродроме в Днепропетровской области показательное выступление в честь Дня независимости, станцевав гопак во время прыжка. 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / Компания Lexus откажется от выпуска F-версии купе LC

15.05 / “Завыла на весь мир”. Dzidzio опубликовал интригующий стих после заявлений супруги об изменах

08.07 / Театр на Малой Бронной: Трансгендера еще не утвердили на главную роль в «Вишневом саде»

24.02 / Фельдман: Сегодняшняя сессия Харьковского горсовета “похоронила” все надежды на перезагрузку

25.11 / Эксперт рассказал о малоизвестных характеристиках Mac mini и MacBook

01.11 / Редкое купе Toyota 2000GT продали на аукционе

06.09 / Жерар Депардье крестился в русском соборе в Париже

28.07 / «Россия просто отдыхает» — вмешательства Вашингтона и «беспринципного» Помпео для Лондона куда страшнее

20.10 / Гендиректор резиденции Деда Мороза погиб в авиакатастрофе под Вологдой

22.02 / Беспорядки из-за ареста левого рэпера продолжились в Испании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика