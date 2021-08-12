41% украинцев считают, что назначение Монастырского главой МВД никак не отразится на работе ведомства – опрос

10,1% респондентов придерживаются мнения, что смена руководства МВД улучшит ситуацию.

12,6% опрошенных думают, что назначение Монастырского, наоборот, ухудшит работу министерства.

Еще 35,9% украинцев затруднились с ответом.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

13 июля Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности. Подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

Глава партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко заявил, что Аваков был бы лучшим кандидатом на пост мэра Харькова. Аваков намекнул, что не будет бороться за должность городского головы.

Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост главы МВД – народного депутата от “Слуги народа”, председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. 16 июля Верховная Рада назначила Монастырского министром.

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