 

Треть украинцев положительно относятся к отставке Авакова – опрос

12.08.2021, 15:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В то же время 15,3% опрошенных сказали, что негативно восприняли уход Авакова из МВД.

36,7% респондентов заявили, что им все равно на смену руководства министерства.

Еще 14,8% украинцев затруднились с ответом.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

13 июля Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности. Подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел. 

Глава партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко заявил, что Аваков был бы лучшим кандидатом на пост мэра Харькова. Аваков намекнул, что не будет бороться за должность городского головы.

Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост главы МВД – народного депутата от “Слуги народа”, председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. 16 июля Верховная Рада назначила Монастырского министром.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.05 / Украина возобновила закачку газа в подземные хранилища – “Нафтогаз”

29.08 / В Минздраве сказали, кому надо скорее вакцинироваться от COVID-19

08.07 / Мишустин заявил об угрозе достижениям по борьбе с бедностью из-за коронавируса

29.11 / SpaceX запустила 16-ю партию спутников Starlink

06.06 / Компания Kia выводит на рынок Австралии обновленный Cerato GT

09.04 / Путин выразил Елизавете II соболезнования в связи со смертью принца Филипа

05.11 / Сосед инициатора драки в Волгограде из-за ссоры в чате рассказал об угрозах

04.09 / Грузия заявила о «причастности» РФ к атаке на систему Минздрава страны

21.06 / В Германии заявили о крахе концепции «конца истории» с развалом СССР

06.05 / В Одесской области перевернулась лодка с пограничниками. Один из них погиб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика