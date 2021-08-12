Стало известно, откуда прилетел астероид, уничтоживший динозавров

Результаты последних исследований указывают на то, что небесное тело, столкнувшееся с Землей и убившее динозавров, прилетело, скорее всего, из Главного пояса астероидов.

Напомним, что данный пояс расположен между орбитами двух планет – Юпитера и Марса. Даже в масштабах Солнечной системы это не так уж далеко от Земли, говорят астрономы.

Катастрофа произошла примерно 66 миллионов лет назад. Астероид, диаметр которого составлял более девяти с половиной километров, врезался в Землю, закончив эру господства гигантских рептилий. Взрыв, который произошел в момент столкновения, привел к резкому изменению климата. Лишь немногие представители фауны того времени дожили до наших дней, говорят эксперты.