Подсчитаны потери железных дорог Литвы после прекращения транзита белорусских удобрений

Прекращение транзита белорусских калийных удобрений, которые в Клайпедский государственный морской порт доставляет госкомпания «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы»), приведет к потере компанией 60 млн евро на содержание инфраструктуры железных дорог. Средства на эти нужды придется компенсировать из госбюджета, сообщил глава компании Мантас Бартушка.

«Расходы, необходимые на содержание инфраструктуры, можно переложить на других клиентов или повысить железнодорожные тарифы на 30%. Чтобы этого не произошло, нужны а субсидия в 60 млн евро», – передает его слова ТАСС.

По словам Бартушки, вся цепочка транзита экспорта белорусских удобрений недосчитается 100 млн евро.

Напомним, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис Литвы заявил, что экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен в связи с расширением санкций против Минска.

При этом Минск уже начал переваливать нефтепродукты через российские порты, что лишило Литву солидных доходов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько вероятен сценарий, при котором белорусские удобрения также станут отгружаться через российские порты на Балтике.