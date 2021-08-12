В Новокузнецке начали сокращать вредные выбросы в атмосферу

В Новокузнецке приступили к реализации плана по снижению загрязняющих воздух веществ: в него входят 19 мероприятий по транспорту, теплоэнергетике и промышленным предприятиям, которые проводятся в рамках проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

«К 2024 году совокупный объем выбросов в воздух Новокузнецка должен снизиться на 77 тыс. тонн, это минус 21,5% от уровня 2017 года. Одно из важнейших направлений в реализации этой цели – перевод города на электротранспорт. Из 2,2 млрд рублей, которые выделены Кузбассу в 2021 году по нацпроекту «Экология», свыше 1,3 млрд рублей пойдут на обновление общественного транспорта и улучшение инженерной инфраструктуры», – цитирует губернатора Кузбасса Сергея Цивилева сайт регионального правительства.

Он пояснил, что до конца года в Новокузнецк поступят 20 новых трамваев и 19 троллейбусов, это будет «самое масштабное за последние 20 лет» обновление городского электротранспорта.

«Первая партия поступит уже в конце октября. Напомню, что сейчас федеральный проект «Чистый воздух» реализуется только в Новокузнецке, но мы ведем работу по включению в проект областной столицы», – добавил губернатор.

В 2021 году продолжаются работы по газификации частного сектора столицы южной агломерации региона. В рамках нацпроекта «Экология» 331 млн рублей направят на строительство сетей газоснабжения для подключения жилых домов частного сектора Куйбышевского, Новоильинского, Орджоникидзевского, Заводского, Центрального, Кузнецкого районов Новокузнецка. Ожидаемый эффект – снижение выбросов печного дыма на 11,33 тыс. тонн.

Также на 2021–2022 годы запланировано переключение потребителей угольной Куйбышевской котельной на теплоисточник Центральной ТЭЦ, в результате тепло будут получать 150 тыс. человек. Это позволит сократить выбросы на 2,53 тыс. тонн.

Промышленными предприятиями Новокузнецка запланировано 14 мероприятий, направленных на внедрение новых технологических решений для пылегазовых очистных сооружений и т. д.

Так, по итогам 2019–2020 годов за счет реализации воздухоохранных мероприятий АО «ЕВРАЗ ЗСМК» снизило выбросы на 16,9 тыс. тонн, или 30% от планируемого значения. На АО «РУСАЛ Новокузнецк» за этот же период снижение выбросов составило 184,4 тонны.

На АО «Кузнецкие ферросплавы» по итогам модернизации предприятия в 2021 году планируется снижение выбросов на 500 тонн. АО «Кузнецкая ТЭЦ» ведет ремонт золоулавливающих установок на всех котлоагрегатах, а также ремонт установок пылеприготовления, которые позволят снизить выбросы на 300 тонн.

В целом на природоохранные мероприятия промышленные предприятия Новокузнецка в текущем году направят 1,917 млрд рублей собственных (внебюджетных) средств.

По информации министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, благодаря принимаемым в рамках реализации нацпроекта мерам выбросы загрязняющих веществ в воздух в 2020 году по сравнению с 2017 годом сократились на 11,4 % за счет промышленных предприятий (при плане в 5%).