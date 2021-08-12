 

Украина отправила Литве колючую проволоку для строительства забора на границе с Беларусью

12.08.2021, 14:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным ведомства, в Литву отправили более 38 тонн груза. На опубликованных ГСЧС фото видно, что это, в частности, колючая проволока.

“Это первый этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с указом президента Владимира Зеленского и распоряжением Кабинета Министров. Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов”, – говорится в сообщении.

Груз сопровождает группа сотрудников ГСЧС, которые должны передать его представителям службы охраны государственной границы при МИД Литвы.

Контекст:

О планах построить на границе с Беларусью сетчатый четырехметровый забор с колючей проволокой протяженностью 508 км из-за наплыва мигрантов заявляли в начале августа в Службе охраны госграницы Литвы (СОГГЛ). Его установка обойдется более чем в €150 млн. В зависимости от финансирования строительство забора может занять до трех лет.

По данным Службы охраны госграницы Литвы на 11 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4112 мигрантов. Большинство из них – иракцы, есть также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси. 

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. По состоянию на 9 августа в Литву из Беларуси не впустили 1200 мигрантов.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, протяженность границы с Литвой составляет 679 км.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.12 / “Девчата все скромные, нарядные”. Галкин показал своих подруг из прошлого

17.01 / Вблизи Мариуполя полиция застрелила нарушителя. Перед этим он наехал на одного из правоохранителей

22.06 / Дзюба извинился перед Россией

22.08 / Лукашенко поручил силовикам навести порядок в Гродненской области за два дня

04.11 / Богдан считает, что монобольшинства в Раде фактически не существует

03.08 / Геращенко: Мужчина, захвативший отделение банка, состоял на учете с диагнозом “олигофрения”

25.02 / Зеленский о “Северном потоке – 2”: Это ловушка для всей Европы

17.04 / На «серой» ветке московского метро человек на путях парализовал движение поездов

28.07 / Оказалось, что собаки легко распознают ложь по интонации голоса хозяина

04.10 / В Канаде смерть многодетной матери в больнице спровоцировала антирасистские протесты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика