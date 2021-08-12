 

Правительство Афганистана предложило талибам “долю во власти” – Al Jazeera

12.08.2021, 14:10, Новости дня
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Собеседник уточнил, что такое предложение было передано через Катар. В этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане, сообщил Al Jazeera. 

Телеканал также сообщил, что талибы взяли под контроль Газни, столицу одноименной провинции, которая расположена примерно в 130 км юго-западу от Кабула. Газни стала десятой столицей, которую захватили боевики.

Контекст:

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения “Талибан” в Катаре Шахабуддин Делавар 9 июля сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. 

6 августа боевики вошли в город Зарандж – столицу провинции Нимроз на границе с Пакистаном. Представитель полиции заявил, что Нимроз перешел под контроль талибов из-за отсутствия подкрепления от правительства Афганистана. 7 августа талибы заявили о взятии под контроль города Шеберган – столицы северной афганской провинции Джаузджан.

8 августа стало известно о захвате талибами города Кундуз – столицы одноименной провинции в Афганистане. В этот же день талибы объявили о  захвате столицы афганской провинции Тахар – города Талукан рядом с Таджикистаном.

TOLOnews 10 августа сообщил, что талибы захватили город Айбак – столицу провинции Саманган на севере страны, а также Сари-Пуль –  столицу одноименной провинции.

По данным властей Евросоюза, по состоянию на 10 августа боевики движения “Талибан” контролировали 65% территории Афганистана. В этот день вечером талибы захватили город Пули-Хумри – столицу северной провинции Баглан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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