 

“Насос все по кустам в трусах!”, “Глаз радует”, “Секси”. Волочкова снялась в откровенном бикини

12.08.2021, 14:10, Новости дня
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“Тишь и гладь”, – написала она.

Балерина позировала в откровенном розовом бикини. Она позировала сидя на краю открытого бассейна, уходящего в открытое море. 

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Насос все по кустам в трусах!” – прокомментировала подписчица marina_timofeeva_mt.

“И глаз радует”, – отметила 1229_iuliia.

“Секси”, – написал dudinvsevolod.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.

Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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