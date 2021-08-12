“Насос все по кустам в трусах!”, “Глаз радует”, “Секси”. Волочкова снялась в откровенном бикини

“Тишь и гладь”, – написала она.

Балерина позировала в откровенном розовом бикини. Она позировала сидя на краю открытого бассейна, уходящего в открытое море.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Насос все по кустам в трусах!” – прокомментировала подписчица marina_timofeeva_mt.

“И глаз радует”, – отметила 1229_iuliia.

“Секси”, – написал dudinvsevolod.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.

Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005).

—