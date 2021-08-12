 

Соотношение пенсионеров к работающим в Украине один к одному. Такое соотношение не выдержит ни один бюджет – экономист

12.08.2021, 14:10, Новости дня
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“У нас большой поток трудовых мигрантов из Украины. Мы имеем соотношение пенсионеров к работающим один к одному. Это действительно очень тяжелое для экономики соотношение. И если так дальше будет продолжаться, то мы фактически станем страной пенсионеров. А такое соотношение не выдержит ни один бюджет ни одной страны”, – отметил он.

Опрошенные телеканалы эксперты заявляют, что государство должно ввести ряд доступных программ для тех, кто желает организовать собственный бизнес, снизить налогообложение и улучшить социальную защиту, чтобы мигранты возвращались в Украину. Кроме того, предприниматели должны активнее модернизировать производство, улучшать условия труда и предлагать конкурентные зарплаты.

“Из-за определенных структурных изменений в экономике компании начали восстанавливаться, уже прошел период неопределенности. Очень интересная статистика, сейчас у нас существенный недостаток рабочих специальностей: это разнорабочие, парковщики, фасадники. Компании реально не могут закрыть эти вакансии. Нет людей, которые могли бы выполнять эту работу. К примеру, фасадник – заработная плата от 40 тыс. грн. Это даже больше, чем могут предложить упаковщики в Польше”, – сказала экономистка Центра экономических стратегий Анна Сахно.

От наличия кадрового потенциала напрямую зависит будущее экономики нашего государства, отмечает экономический эксперт Всеволод Степанюк. Он добавил, что трудовая миграция влияет на будущее Украины, так как негативно сказывается на инвестиционных рейтингах. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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