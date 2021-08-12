 

В Турции обнаружена чудом сохранившаяся стена храма VII века до нашей эры

12.08.2021, 14:08, Новости дня
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Уникальную археологическую находку сделали ученые на территории турецкой Фригии. Там обнаружена почти нетронутая стена храма, построенного, по предварительным данным, в VII веке до нашей эры.

Самое интересное, что об этой стене до сих пор ничего не опоминалось ни в одном из известных источников, говорят исследователи.

Однако ценность данного памятника архитектуры очень велика. Стена сохранилась в отличном состоянии, она высокая – около десяти метров. И самое главное, что на ней нанесено множество древних надписей, которые еще предстоит прочесть ученым. Странно, что стену до сих пор не замечали. Она ведь была у всех на виду. В древности она была частью вырубленного в скале храма, полагают ученые.



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