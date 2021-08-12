 

Сослуживцы рассказали о командире потерпевшего крушение на Камчатке вертолета

12.08.2021, 13:30, Новости дня
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Пропавший без вести командир рухнувшего на Камчатке Ми-8 Николай Сорокин был опытным пилотом и грамотным специалистом, рассказал его сослуживец из военной авиации Александр.

«Мы служили вместе: я на самолетах летал, он на вертолетах. В гражданскую авиацию он ушел 8-10 лет назад в звании подполковника. Наверное, у многих на самолетах нет столько часов налета, сколько у него на вертолетах. На Ми-8, Ми-26 летал», – поделился с РИА «Новости» воспоминаниями Александр.

По словам собеседника, Сорокин руководил отрядом Ми-26, в подчинении у него были четыре экипажа. «Как командир был грамотный, тем более военные летчики часто летают – это учебные полеты, и ночные, и в сложных метеоусловиях. И как человек, и как командир был опытный – как будто родился, чтобы летать», – указал он.

В полете могла произойти неполадка, добавил Александр, мог отказать двигатель или «что-то еще». Причину крушения установят при снятии параметров черного ящика и прослушивании записи переговоров, отметил летчик.

Бывшая коллега Сорокина Анастасия, которая трудилась с ним в «Витязь-Аэро», сообщила, что командир – спокойный человек.

«Я его знаю как очень хорошего человека, он спокойный, адекватный, доброжелательный. Очень приятный человек. У него есть семья», – сказала она.

Ранее выживший при падении вертолета турист Виктор Стволкин рассказал, что ему удалось спастись, так как он успел набрать в легкие воздуха и смог выплыть с девятиметровой глубины, а также благодаря своему хладнокровию и оперативности сотрудников Кроноцкого заповедника.

Напомним, в четверг на Камчатке в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. В результате крушения воздушного судна, по предварительной информации, погибли восемь человек. По другим данным, выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа.

Первых выживших подняли из воды сотрудники Кроноцкого заповедника, которые услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту падения вертолета на лодках для спасения людей. Восемь пострадавших вертолетом были доставлены в Петропавловск-Камчатский и госпитализированы в Камчатскую краевую больницу. Состояние двоих пациентов, по предварительной информации, медики оценивают как тяжелое.

По факту произошедшего организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования. Как сообщил коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных, из шестнадцати человек, находивших на борту потерпевшего крушение на Камчатке вертолета Ми-8, восемь пока не найдены. Выживший при падении Ми-8 на Камчатке турист Виктор Стволкин рассказал подробности спасения.



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