 

Онищенко спрогнозировал рост заболеваемости COVID

12.08.2021, 13:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В сентябре стоит ожидать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, поскольку начнется учебный год, а россияне вернутся из отпусков и с каникул, при этом достаточного количества прививок не делается, сообщил бывший главный санитарный врач России, депутат ГД Геннадий Онищенко.

«Поскольку мы этого (прививки) не делаем, конечно, в сентябре будет подъем (заболеваемости коронавирусом). Учитывая, что сейчас дети вернутся в школы, большинство россиян вернется с каникул. И мы с вами получим рост заболеваемости, к сожалению. Это не злорадство, а констатация этого факта», – передает РИА «Новости» ответ Онищенко на вопрос о том, стоит ли ждать осенью спада распространения коронавирусной инфекции.

«Надо не гадать на кофейной гуще, а идти прививаться. Если мы все привьемся, ничего нам не надо будет ждать», – подчеркнул депутат.

Ранее в четверг главврач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил о снижении числа заболевших коронавирусом в России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.07 / 63-летний Лундгрен в военной униформе показал окровавленную ногу

17.02 / Alyosha и Тополя обменялись в сети публичными сообщениями

25.12 / Россия может запретить ввоз турецкого табака из-за мухи

13.07 / На Донбассе сегодня погибли двое украинских военных

28.09 / “Укрзалізниця” не будет сотрудничать с немецкой Deutsche Bahn – Жмак

08.09 / Матвиенко выступила перед суперфиналистами конкурса «Лидеры России»

25.10 / Экзитпол: Украинцы поддержали легализацию каннабиса и сокращение числа депутатов

27.01 / “Рада видеть вас на своем теле”. Иващенко показала тату в виде птиц

03.10 / Почему США и ЕС не торопятся наказывать Лукашенко лично: мнения экспертов

05.03 / «Расовое запугивание» – профсоюзы учителей в США унижают родителей за призывы вернуть детей в школы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика