Онищенко спрогнозировал рост заболеваемости COVID

В сентябре стоит ожидать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, поскольку начнется учебный год, а россияне вернутся из отпусков и с каникул, при этом достаточного количества прививок не делается, сообщил бывший главный санитарный врач России, депутат ГД Геннадий Онищенко.

«Поскольку мы этого (прививки) не делаем, конечно, в сентябре будет подъем (заболеваемости коронавирусом). Учитывая, что сейчас дети вернутся в школы, большинство россиян вернется с каникул. И мы с вами получим рост заболеваемости, к сожалению. Это не злорадство, а констатация этого факта», – передает РИА «Новости» ответ Онищенко на вопрос о том, стоит ли ждать осенью спада распространения коронавирусной инфекции.

«Надо не гадать на кофейной гуще, а идти прививаться. Если мы все привьемся, ничего нам не надо будет ждать», – подчеркнул депутат.

Ранее в четверг главврач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил о снижении числа заболевших коронавирусом в России.