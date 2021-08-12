 

«Стирающий в пыль» секретную информацию шредер обещали показать на «Армии-2021»

12.08.2021, 13:30, Новости дня
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Шредер, способный уничтожать носители секретной информации различных типов – бумаги, диски, пластиковые карты, – размельчая их до частиц, непригодных к восстановлению, покажут на форуме «Армия-2021», сообщила пресс-служба Ростеха.

«Росэлектроника» (входит в Ростех) начала производство шредеров с наивысшим уровнем секретности. Приборы позволяют уничтожать бумажные документы, пластиковые карты, CD и DVD-диски до мельчайших фракций без возможности восстановления. Впервые разработка будет показана на международном военно-техническом форуме «Армия-2021», – передает РИА «Новости» сообщение.

Устройство разрезает лист формата А4 на фрагменты размером 0,8 на 1 мм (при толщине линии от шариковой ручки до 1,5 мм), что делает невозможным восстановление уничтоженного документа даже с использованием специальных программных и технических средств. Прибор способен измельчать одновременно до шести листов бумаги стандартной плотности 80 г/м2 со скоростью резки 60 мм в секунду.

«Новый шредер обеспечивает максимальный уровень защиты конфиденциальной информации. Устройство такого класса предназначено для применения в органах безопасности, банках, промышленных предприятиях. В настоящее время создан опытный образец, серийное производство будет запущено до конца года. Мощности предприятия позволят изготавливать до 5 тыс. приборов ежегодно», – сообщил гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании «Росэлектроники») Сергей Сахненко.

Ранее в пресс-службе ТОФ сообщили, что на военно-техническом форуме «Армия-2021» на Камчатке в ходе статического показа техники впервые планируется представить атомный подводный крейсер проекта «Борей».



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