 

До +35 ºC. Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара

12.08.2021, 13:16, Новости дня
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“В пятницу [13 августа] воздух будет замечательным, в течение дня +24… +29 ºC. Такая комфортная картинка повисит в нашей украинской синоптической гостиной еще пару дней, а уже с понедельника, 16 августа, в Украину начнет заходить жара африканского происхождения. Придут +30… +35 ºC”, – заявила она.

По словам Диденко, 13 августа в Украине осадки маловероятны, только в восточных и юго-восточных областях возможны кратковременные грозовые дожди.

“В Киеве пятница будет солнечной, сухой и теплой. Днем столбики термометров будут бегать, как дети, вблизи +26… +27 ºC. Маковей и ближайшее воскресенье обещают такую же прекрасную погоду, солнечную и нежаркую”, – сообщила синоптик.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4770767822953158


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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