Козак: Снизив цены на газ для населения, Украина не получит денег от МВФ и других западных партнеров. А платить за это придется рядовым украинцам

Снижение цены на газ для населения – большой шаг к бедности в Украине.

На первый взгляд кажется, что дешевый газ для рядовых украинцев – благо. Офис президента – а может, и сам Владимир Зеленский – расскажут нам, как они тяжело работали, чтобы уменьшить газовый тариф и помочь простым людям.

Если посмотреть глубже, картина вырисовывается совсем другая.

Украина в соглашении с Международным валютным фондом обязалась перевести цены на голубое топливо для населения на рыночную основу. Если мировая цена на газ высокая, государство помогает малоимущим украинцам через механизм субсидий. Напомню, что стоимость коммунальных платежей для бедных семей не должна превышать 15% от их дохода.

Снижением цены на газ для бытовых нужд ниже рыночного уровня Украина нарушает свои обязательства. МВФ это не понравится, и о следующем транше Фонда можно будет забыть. То есть Украина не получит дешевое финансирование ни от МВФ, ни от других западных партнеров (ЕС, Всемирный банк и так далее).

Но дефицит бюджета никуда не исчезнет, более того – дефицит вырастет. Ведь компенсировать разницу между высокой рыночной ценой и низкой продажной для населения придется не только для бедных через субсидии, но и для всех украинцев. Да еще и олигархи и коррумпированные чиновники будут зарабатывать на “дешевом газе”, загоняя государственные компании в убытки. Они это прекрасно умеют делать, на этой теме сколочено огромное состояние.

А Украине нужно будет брать больше кредитов и на рыночных условиях, под высокие проценты. Кто оплатит эти расходы государства? Рядовые украинцы своими налогами и замедленным ростом экономики. Меньшие пенсии, меньшие зарплаты учителей и врачей – меньшие доходы маленьких украинцев.

Такой вот парадокс. Более дешевый газ – беднее украинцы.

Источник: Тарас Козак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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