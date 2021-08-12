 

“Хватит веру православную порочить, бл…дь!” Российскому публицисту Невзорову дали пощечину

12.08.2021, 11:28, Новости дня
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Мужчина, судя по всему, является православным активистом. Он дождался окончания лекции и подошел во время автограф-сессии Невзорова в отеле “Гельвеция”, чтобы дать ему пощечину со словами: “Хватит веру православную порочить, бл…дь! Хватит  оскорблять чувства верующих, бл…дь!”

Нападавшего оттащил охранник.

“Долго дожидался возможности сделать какую-нибудь пакость, но дождался. Что, в общем, неплохо говорит о выдержке и о том, что у кого-то какие-то убеждения, как ни странно, присутствуют”, – прокомментировал произошедшее Невзоров. К посетителю лекции, который подошел к нему после этого, чтобы сделать совместное селфи, публицист обратился с вопросом: “Вы тоже за этим же?”

По словам Невзорова, атака не произвела на него никакого впечатления, потому что он “знает природу фанатиков”. 

В канале было опубликовано еще одно видео, из которого следует, что хотя в отель приехали правоохранители, задерживать активиста не стали, так как Невзоров отказался писать заявление и даже походатайствовал, чтобы отель к человеку, нарушившему порядок, также не выдвигал претензии.

“У товарища есть свои представления. Со временем он научится свои представления оформлять чуть более цивилизованно”, – сказал публицист.  

“Я же знаю, что у меня опасная профессия. Странно было бы ожидать чего-нибудь другого”, – добавил Невзоров в комментарии “Фонтанке”. 

Контекст:

Невзоров родился в 1958 году в советском Ленинграде. Он известен как журналист, репортер, телеведущий, режиссер, сценарист и продюсер документальных фильмов. Невзоров – депутат Государственной думы четырех созывов (1993–2007).

В 1990-е годы Невзоров был православным христианином, но позднее стал атеистом и начал выступать с резкой критикой Русской православной церкви. Утверждает, что ведет с церковью “своеобразный диалог”. Выступал против введения в российских школах “Основ православной культуры”. Обвиняет священнослужителей РПЦ в гомосексуализме и педофилии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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