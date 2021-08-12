 

Талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула

12.08.2021, 9:54, Новости дня
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Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) сообщило, что захватило город Газни (150 км от Кабула), столицу одноименной провинции в центре Афганистана.

Глава провинциального совета Насир Ахмад Факири подтвердил захват боевиками ключевых районов, под их контролем офис губернатора, штаб-квартира полиции и тюрьма, передает «Коммерсант» со ссылкой на AFP.

Представитель радикального движения Кари Юсуф Ахмади заявил, что боевики также установили контроль над рядом других объектов в Газни. По его словам, десять военных афганского правительства сдались в плен, большое количество военных погибло, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг стало известно, что талибы захватили большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у РФ создается террористическое государство.



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