 

“Блаженство!” Беременная Осадчая на позднем сроке снялась в раздельном купальнике прямо во время купания

12.08.2021, 9:40, Новости дня
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“Единственный вариант перенести жару в моем положении”, – написала она.

Телеведущая снялась во время купания в раздельном черном купальнике.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

“Понимаю, блаженство”, – отметила подписчица serebrozolotko__.

“Моя красавица!” – написал муж и коллега Осадчей Юрий Горбунов.

Контекст:

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Світське життя” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.

9 августа Осадчая сообщила, что должна скоро родить.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, отец Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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