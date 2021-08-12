Появилась новая схема обмана россиян телефонными мошенниками

Телефонные мошенники изобрели новый метод обмана россиян: теперь в их сценариях участвую и «представители» МВД, и Банка России.

Жертвой злоумышленников едва не стала жительница Москвы – женщина рассказала, что с городского номера ей позвонил незнакомый мужчина, который представился капитаном МВД и сообщил о необходимости провести дознание: якобы неизвестная ей женщина пришла с нотариально заверенной доверенностью в банк и пыталась взять кредит на ее имя, передает канал «360».

Затем мужчина пытался выяснить сведения о счетах москвички, ссылаясь на федеральное законодательство, однако женщина поймала «полицейского» на обмане.

«Он сказал, что МВД с Центробанком хотят дать мне финансовую защиту в соответствии с законом», – рассказала она.

Адвокат Сергей Афанасьев объяснил, что сотрудники полиции не станут звонить в такой ситуации, а закон о «финансовой защите» от подобных махинаций отсутствует. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов не выясняют детали о банковских счетах и мошеннических действиях по телефону – для этого существует установленная процедура.

Ранее сообщалось о мошенничестве с использованием дубликатов сим-карт.