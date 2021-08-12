На День Независимости Украины в Киеве выступит знаменитый итальянский тенор Бочелли

“Маэстро представит программу “Голос моей души” в поддержку создания Центра современного искусства – музея Ивана Марчука. Во время концерта на экранах будут оживать картины украинского художника, которые переплетаясь с изящными ариями итальянского тенора, что создаст невероятное многомерное художественное полотно для зрителя”, – говорится в сообщении.

Концерт пройдет 24 августа в 17.00 на Площади Конституции (open-air возле Мариинского дворца).

Выступление будет сопровождать Национальный Симфонический Оркестр Украины под дирижированием Марчелло Рота и Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.italy/posts/4161020363973546

Контекст:

Бочелли родился в Италии в 1958 году. Обучаясь оперному пению, Бочелли вынужден был по ночам подрабатывать артистом в ресторанах. Дебют Бочелли в качестве тенора состоялся в 1994 году на фестивале в Сан-Ремо. Выступал перед Папой Римским, выпустил множество альбомов, награжден звездой на голливудской “Аллее Славы” за вклад в театральное искусство (оперу). Несколько раз выигрывал премии Classical Brit и World Music Awards, номинировался на Grammy и Emmy.

Он уже выступал в Киеве – в 2017 году прошел концерт Бочелли на НСК “Олимпийский” с украинским Национальным хором имени Веревки и в сопровождении Национального симфонического оркестра Украины.

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