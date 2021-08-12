 

В Украине уже сделали более 7 млн прививок от коронавируса

12.08.2021, 8:46, Новости дня
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11 августа в Украине прививки от коронавируса получили 162 049 человек. 103 345 пациентов получили первую дозу вакцины, а 58 704 получили вторую прививку и завершили иммунизацию.

Прививки вчера делали 974 мобильные бригады. также работали 2812 прививочных пунктов и 327 центров вакцинации.

“С начала прививочной кампании привито 4 427 898 человек, из них получили одну дозу 4 427 896 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 2 580 552 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 7 008 448 прививок”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе Минздрава уточнили, что за сутки прививки вакциной CoronaVac получили 39 492 человек, вакциной Comirnaty (Phizer/BioNTech) 57 071 человек, вакциной AstraZeneca 8943 человека, вакциной Janssen (Johnson & Johnson) – 2 тыс. человек, вакциной Moderna – 54 543 человека.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1919993484830414

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа. Главный санврач Игорь Кузин заявлял в интервью “Радіо Свобода”, которое вышло 7 августа, что до конца года в страну доставят еще 17 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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