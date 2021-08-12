“Пикник по-украински!” Леся Никитюк позавтракала на обочине в супер-откровенном бикини

“Всяке было на Мадейре… Но чтоб девушка на обочине жрала манго руками голыми… Такого местные старожилы не припомнят”, – подписала фото Никитюк.

Ее пост набрал больше 80 тыс. лайков и свыше 300 комментариев.

“Ну купальники просто огонь”, – оценила внешний вид Никитюк baby_vi_.

“Гармонично: шикарная девушка в шикарном месте”, – прокомментировала пост velichenkoirina.

“Пикник по-украински!” – написала фото ds.h._.

View this post on Instagram

A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Контекст:

Никитюк родилась в городе Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

—