“Пикник по-украински!” Леся Никитюк позавтракала на обочине в супер-откровенном бикини
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“Всяке было на Мадейре… Но чтоб девушка на обочине жрала манго руками голыми… Такого местные старожилы не припомнят”, – подписала фото Никитюк.
Ее пост набрал больше 80 тыс. лайков и свыше 300 комментариев.
“Ну купальники просто огонь”, – оценила внешний вид Никитюк baby_vi_.
“Гармонично: шикарная девушка в шикарном месте”, – прокомментировала пост velichenkoirina.
“Пикник по-украински!” – написала фото ds.h._.
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Контекст:
Никитюк родилась в городе Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.
В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.
С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.
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