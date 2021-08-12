Студенческие стройотряды подключились к реконструкции северо-восточной хорды БАМа

Студенческие строительные отряды активно подключились к реконструкции северо-восточной хорды БАМа, студенты получают уникальный опыт реализации крупнейшего инфраструктурного проекта страны, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Отдельно хотел бы отметить, что к реконструкции северо-восточной хорды БАМа активно подключились студенческие строительные отряды. Подобная практика не нова. В советское время ее прошли десятки тысяч студентов, многие из которых впоследствии стали крупными хозяйственниками и политиками. Не исключение и глава нашего государства, а также многие другие известные руководители, – передает РИА «Новости» слова Шойгу на церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции БАМа.

По его словам, здесь, в спайке с лучшими представителями Железнодорожных войск, студенты военных учебных центров проходят стажировку. «Помимо навыков работы в команде они получают уникальный опыт реализации крупнейшего инфраструктурного проекта страны», – отметил министр обороны.

Напомнив, что в 2024 году исполняется 50 лет началу строительства БАМа, он сказал, что уже сейчас необходимо продумать план подготовки и проведения юбилейных мероприятий, создать оргкомитет.

«Также считаю, что следует проработать вопрос учреждения медали За развитие БАМа», – сообщил министр обороны.

Ранее президент Владимир Путин предложил привлечь работников из Средней Азии к стройкам БАМа и Транссиба.