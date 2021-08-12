 

В Крыму предупредили участников «Крымской платформы» о последствиях

12.08.2021, 8:06, Новости дня
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Международный саммит «Крымская платформа» может обернуться для его участников болезненными последствиями, предупредил вице-премьер правительства Крыма и постпред региона при президенте РФ Георгий Мурадов.

Мурадов считает, что участники международного саммита «Крымская платформа» намерены «поставить под вопрос территориальную целостность» РФ и посягать на российскую территорию и жизни россиян, которые «веками проживают» на полуострове, поэтому следует четко обозначить, какие их могут ждать «болезненные последствия», передает РИА «Новости».

В качестве возможных ограничительных мер он назвал запрет на въезд в Россию и арест активов. Кроме того, Мурадов заявил, что до государств-участников саммита необходимо донести, что посягая на Россию они могут попасть в список недружественных стран.

В то же время постпред при президенте уточнил, что принятие решений по данным вопросам находится в компетенции федеральных властей.

Ранее Мурадов заявил, что киевские власти готовят целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе.

Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.



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