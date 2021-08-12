«ПСЖ» продал 250 тыс. футболок Месси за час

«Пари Сен-Жермен» после объявления о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси открыл продажи футболок с его фамилией на своем официальном сайте и успешно продал все 250 тыс. футболок.

Старт продаж начался в полночь по московскому времени. Через час все 250 тыс. футболок, включая выездную форму, с фамилией Месси на спине были проданы, передает «Спорт-Экспресс».

Стоимость одной футболки составляет около 188 долларов.

Уточняется, что футболист подписал соглашение с «ПСЖ» на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером «30».

8 августа президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта подтвердил, что аргентинский нападающий Лионель Месси перейдет в «Пари Сен-Жермен». Месси уже успешно прошел медицинский осмотр для перехода во французский «ПСЖ».

О том, что Месси покинул футбольный клуб «Барселона» было объявлено 5 августа. Испанский футбольный клуб «Барселона», в котором Месси дебютировал в 2004 году, не смог заключить новое соглашение с 34-летним футболистом из-за регламента чемпионата Испании, где осуществляется строгое финансовое регулирование. Лига не регистрирует сделки, если траты клуба превышают доходы. За 18 сезонов вместе с командой аргентинец десять раз выиграл национальеый чемпионат и семь раз – Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.