 

ФЛАУ: Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине

12.08.2021, 0:40, Новости дня
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В федерации подчеркнули, что Магучих – одна из самых талантливых легкоатлеток мира за всю историю. Ей уже принадлежат мировые и европейские рекорды в различных возрастных категориях и ее считают самой реальной претенденткой на то, чтобы побить мировой рекорд, который держится с 1987 года.

“Когда стою на пьедестале, эмоции зашкаливают. Понимаю, что представляю свою страну, поднимается украинский флаг и звучит наш гимн. В эти мгновения приятно и спокойно на душе. Стоишь и радуешься”, – процитировали в ФЛАУ заявление Магучих времен, когда она выигрывала свои первые медали.

“С тех пор изменилось многое. Но неизменными остаются высокие прыжки Ярославы, ее искренность, открытость и ее победы. Победы, благодаря которым она заявляет миру не только о себе, но и об Украине, когда поднимает украинский флаг над головой, исполняет гимн, стоя на высшей ступеньке пьедестала, когда рассказывает о нашей стране в многочисленных интервью зарубежным СМИ и знакомит с ней тысячи болельщиков в разных уголках планеты”, – говорится в заявлении. 

В федерации отметили, что на Олимпийских играх в Токио, как и на всех соревнованиях, после выступления атлетки приветствовали друг друга – это традиция на всех без исключения турнирах.

“И кто бы ни стоял рядом с тобой на пьедестале, нужно отдать ему дань в знак честного соперничества. Ни одним своим высказыванием Ярослава Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине. Ценим людей, которые прославляют нашу страну на весь мир”, – подытожили в ФЛАУ. 

https://www.facebook.com/UkrainianAthletics/posts/197861579039523

Контекст:

Украинская прыгунья в высоту Магучих, выиграв бронзу на Олимпиаде в Токио 7 августа, обнялась с получившей золото в этой же дисциплине россиянкой Ласицкене. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, а Ласицкене – капитаном вооруженных сил РФ.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что у нее запланирована встреча с Магучих сразу после возвращения спортсменки из Токио, и призвала “прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение”.

За легкоатлетку вступились другие спортсмены-олимпийцы – каратист Станислав Горуна, борец и нардеп от “Слуги народа” Жан Беленюк.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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