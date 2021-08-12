Санду встретилась с замглавы администрации президента РФ Козаком и заявила об “активизации двусторонних контактов”

По словам президента Молдовы, во время встречи они с Козаком “подтвердили настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах наших граждан”, обсудили экспорт сельхозпродукции из Молдовы в Россию и новый контракт на поставку газа для Молдовы.

Также Санду отметила твердое намерение Республики Молдова возобновить процесс урегулирования приднестровского конфликта “мирными, политико-дипломатическими средствами, при соблюдении суверенитета и территориальной целостности нашей страны в ее международно признанных границах”.

“У нас обширная двусторонняя повестка с Российской Федерацией и много тем, представляющих взаимный интерес для наших государств и граждан. Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе за счет активизации двусторонних контактов”, – заявила президент Молдовы.

https://www.facebook.com/maia.sandu/posts/1647528122122467

Козак на брифинге по итогам встречи назвал прошедшие переговоры “конструктивными и доброжелательными” и заявил, что страны “обязательно будут сотрудничать”, пишет молдавское издание NewsMaker.

Политик отметил, что обсудил с Санду ситуацию в Приднестровье, утилизацию боеприпасов, сотрудничество в сфере торговли, в том числе снятие действующих ограничений.

Контекст:

Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.

Санду 30 ноября 2020 года заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой. Она предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.

В МИД РФ заявили, что против вывода своих миротворцев из Приднестровья, а президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия выведет войска, когда “будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы”.

По информации ТАСС, в Приднестровье находится около тысячи российских солдат и офицеров. Они задействованы в “миротворческой операции” и охраняют склады, на которых хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов.

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