 

“Задача непростая”. Шойгу пообещал, что РФ поможет Армении реформировать ее вооруженные силы

11.08.2021, 21:58, Новости дня
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“Готовы продолжать оказывать содействие в реализации программы по реформированию вооруженных сил Армении. Задача непростая, но думаю, что с вашим опытом она будет по плечу”, – сказал Шойгу.

Он напомнил, что Армения является союзником РФ и что на армянской территории находится российская военная база, которая “хорошо оснащена и является гарантом безопасности”.

Российское оборонное ведомство напоминает, что свой первый зарубежный визит после назначения главой минобороны Карапетян совершил “именно в Россию”.

Сам Карапетян заявил о готовности “к очень тесному и эффективному сотрудничеству” с российскими военными.

Контекст:

В сентябре 2020 года между Арменией и Азербайджаном вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт из-за Нагорного Карабаха. В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

14 мая 2021 года премьер-министр Армении обращался к президенту РФ Владимиру Путину за военной помощью из-за ситуации у границ Армении. Серьезной реакции не последовало.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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