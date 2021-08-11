В гибели школьника на водопаде Каменка во Львовской области обвинили учительницу, дело направлено в суд

Гребень работает учительницей музыки в львовской школе №82. Она также была классной руководительницей 6-В класса, где учился погибший ученик.

Гребень предстанет перед судом по обвинению в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ст 137 ч. 2 Уголовного кодекса Украины), санкция этой статьи предусматривает от трех до пяти лет заключения.

Директор национального природного парка “Сколевские Бескиды” Василий Приндак рассказал изданию, что после гибели школьника вокруг водопада укрепили защиту. “С тех пор мы огородили верхнюю часть водопада сеткой, а в нижней части заменили деревянные заграждения на металлические. Также сделали дополнительную огороженную смотровую площадку”, – рассказал Приндак.

Контекст:

Шестиклассник из Львова погиб утром 2 июня, упав во время экскурсии в водопад и зацепившись за дерево. Его тело достали спасатели, но медики смогли только констатировать смерть.

В полиции сообщали, что на экскурсии было 44 ребенка и пятеро взрослых – трое учителей и двое родителей. По информации правоохранителей, мальчик залез на камни во время фотографирования и поскользнулся.

Гребень тогда получила сердечный приступ и была госпитализирована в больницу города Сколе. Еще один учитель, пытавшийся спасти ребенка, был доставлен в ту же больницу с переохлаждением.

—