Chevrolet выпустит электрический пикап Silverado на базе нового Hummer

Американский концерн General Motors анонсировал выходу электрической версии пикапа Chevrolet Silverado.

Данный автомобиль разделит архитектуру с моделью GMC Hummer EV. Кроме того, по снимкам можно увидеть полноуправяемое шасси, а также систему «краба». С данной опцией станет возможным осуществлять разворот на месте на сложных участках дороги. Автомобиль получит платформу Ultium, которая выпущена исключительно для габаритных электрокаров.

Вместе с тем максимальная комплектация модели будет предусматривать 3 электрических агрегата, которые выдают 1000 л.с. мощности. В компании пока умалчивают дату выхода новой модели, однако предполагается, что презентация состоится до 2025 года.