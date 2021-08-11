Chevrolet выпустит электрический пикап Silverado на базе нового Hummer
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Американский концерн General Motors анонсировал выходу электрической версии пикапа Chevrolet Silverado.
Данный автомобиль разделит архитектуру с моделью GMC Hummer EV. Кроме того, по снимкам можно увидеть полноуправяемое шасси, а также систему «краба». С данной опцией станет возможным осуществлять разворот на месте на сложных участках дороги. Автомобиль получит платформу Ultium, которая выпущена исключительно для габаритных электрокаров.
Вместе с тем максимальная комплектация модели будет предусматривать 3 электрических агрегата, которые выдают 1000 л.с. мощности. В компании пока умалчивают дату выхода новой модели, однако предполагается, что презентация состоится до 2025 года.
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