BMW представила обновленный электрический кроссовер BMW iX3

Немецкий бренд BMW презентовал новый электрический кроссовер под названием BMW iX3.

Данный автомобиль выпустили относительно недавно, однако теперь станет возможным опробовать расширенное исполнение в пакете M Sport. Отличить кроссовер можно по крупной решетке радиатора, увеличенным дисками, доработанной оптике и темными оттенкам кузова. В салоне применили новый переключатель передач, а также качественные материалы отделки.

Автомобиль оснащен 12,3-дюймовым экраном мультимедийного комплекса. Кроме того, модель обладает электрическим агрегатом с мощностью 286 л.с. Производитель указал, что электрокроссовер способен преодолеть на полном заряде батареи до 460 километров без подзарядки.