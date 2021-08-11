 

BMW представила обновленный электрический кроссовер BMW iX3

11.08.2021, 21:56, Новости дня
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Немецкий бренд BMW презентовал новый электрический кроссовер под названием BMW iX3.

Данный автомобиль выпустили относительно недавно, однако теперь станет возможным опробовать расширенное исполнение в пакете M Sport. Отличить кроссовер можно по крупной решетке радиатора, увеличенным дисками, доработанной оптике и темными оттенкам кузова. В салоне применили новый переключатель передач, а также качественные материалы отделки.

Автомобиль оснащен 12,3-дюймовым экраном мультимедийного комплекса. Кроме того, модель обладает электрическим агрегатом с мощностью 286 л.с. Производитель указал, что электрокроссовер способен преодолеть на полном заряде батареи до 460 километров без подзарядки.



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