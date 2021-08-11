 

Никитин: У Данилко была головокружительная карьера как у артиста разговорного жанра. И вдруг он говорит: “Считаю, что Сердючка должна петь”

11.08.2021, 21:04, Новости дня
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“Он гений. И эта гениальность – она проявляется во всем. Он гений дважды и трижды. То есть представь себе: у него была самая головокружительная карьера как у артиста разговорного жанра. Я не буду говорить о том, что он получил все призы главные на всех главных конкурсах: там, имени Совы, имени еще кого-то, все кубки смеха… Все эти кубки у него есть дома. Он лучше сам тебе о них расскажет. То есть он получил все что можно. И в разговорном жанре он фактически вышел на самые большие площадки, по большому счету. И вдруг говорит: “Я хочу петь. Я считаю, что Верка Сердючка должна петь”, – сказал продюсер.

Он отметил, что данное заявление Данилко прозвучало “на пике карьеры его”.

“То есть он – помимо того, что он гений с точки зрения творчества, он еще гений с точки зрения маркетинга. Он очень четко понимает, в какой момент нужно выйти, а в какой момент уйти. Редчайшее [качество]. И вот в какой-то момент он принимает такое решение. Это было его решение и его желание. И меньше чем через 10 лет становится номер один артистом на всем постсоветском пространстве как певец, как певица. Номер один. Когда мне говорят: “Сравните успех Сердючки с кем-то”, – то первое, что мне приходит, – это Владимир Высоцкий, второе – это группа “Ласковый май”, – объяснил Никитин.

Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина. Полный текст интервью Никитина Гордону

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Никитин с 1999 года возглавляет продюсерскую компанию Mamamusic. В разные годы эта компания продюсировала Ирину Билык, группы “Авиатор”, “НеАнгелы”, Nikita, сейчас обеспечивает менеджмент Андрея Данилко (Верки Сердючки) и занимается продюсированием группы Kazka. 


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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