 

Еврокомиссия выделила Литве почти €37 млн из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью

11.08.2021, 21:04, Новости дня
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Отмечается, что деньги пойдут на поддержку пунктов приема нелегальных мигрантов, в частности – на медицинское обслуживание, жилье, еду, одежду и вакцины от COVID-19.

По данным Службы охраны госграницы Литвы на 11 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4112 мигрантов. Большинство из них иракцы, есть также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана.

Контекст:

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси. 

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. По состоянию на 9 августа в Литву из Беларуси не впустили 1200 мигрантов.

6 июля премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Шимоните призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси “использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены”.

Премьеры трех стран отметили, что ухудшение ситуации на границе ЕС требует “быстрого, жесткого и решительного” ответа “белорусскому режиму”, а также активизации дипломатической, финансовой и технической поддержки Литвы со стороны институтов Евросоюза.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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