В Литве прошла массовая акция протеста против политики вакцинации. 10 полицейских пострадали, 26 протестующих задержаны
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Было известно, что власти Литвы 11 августа планируют ввести ряд ограничений для людей, которые не сделали прививку от коронавируса и не получили электронный “паспорт возможностей” (документ о том, что человек переболел или вакцинировался).
У здания сейма собралось около 5 тыс. человек. Они выступали против принудительной вакцинации и требовали отменить “паспорт возможностей”. После окончания заседаний в парламенте часть участников протеста блокировала выход из здания и выезд из внутреннего двора парламента. Полиция оттеснила людей, после чего начались беспорядки.
Участники акции бросали в полицию бутылки и камни. Некоторые пытались драться и отобрать щиты. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ и дубинки. Были слышны взрывы – в полиции позже заверили, что не использовали взрывоопасные предметы, а пиротехнику кидали протестующие.
Демонстрантов разогнали около 02.00 11 августа. Полиция задержала 26 человек, среди которых были люди в состоянии опьянения. Начато досудебное расследование по статье 283 Уголовного кодекса Литовской Республики (массовые беспорядки).
The persons were detained as part of a pre-trial investigation into the riots. The persons intentionally disturbed the public order and injured officers, police say #Lithuaniahttps://t.co/JfgqGkXqw4
— DELFI Lietuva (@DELFILietuva) August 11, 2021
Количество пострадавших среди демонстрантов неизвестно. Полиция сообщила о 10 пострадавших среди правоохранителей, трое из них госпитализированы.
Глава Службы общественной безопасности Ричардас Поцюс сообщил, что один правоохранитель получил контузию в результате взрыва, у второго ноги переломаны взрывпакетом, у третьего – переломы ног от камней.
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте отметила в Facebook, что беспорядки возле сейма произошли одновременно со стычками в лагере мигрантов в Рудининкай — там возникли беспорядки из-за условий проживания, из лагеря самовольно ушли 20 человек. Она считает, акции были организованы и скоординированы.
“Это запланированная и хорошо организованная акция против государства по дестабилизации ситуации, вызванной беспорядками… Литва сейчас столкнулась с двумя проблемами: пандемией и гибридной войной, навязанной нам соседними странами”, – написала она.
https://www.facebook.com/agne.bilotaite/posts/10225761147919286
“Эти процессы происходят в контексте нелегальной миграции, когда наши силы сконцентрированы у границы и охраняемых объектов. Когда происходят такие вызовы, такие несанкционированные инициативы, это не выражение гражданской позиции, а хорошо организованная антигосударственная деятельность”, – цитирует ее заявление Delfi.
Министр также заявила, что раненые полицейские, выполнявшие свой долг, “не вписываются ни в какие пределы мирных гражданских действий”.
11 августа правительство Литвы приняло часть ограничений, против которых люди протестовали под сеймом. С 13 сентября для не привившихся от коронавируса будут открыты только небольшие магазины и аптеки, список доступных услуг значительно сократится. Однако правительство отказалось от планов запретить не имеющим иммунитета или отрицательного теста пользоваться общественным транспортом и необходимыми медицинскими услугами, пишет Delfi. Эти предложения были вычеркнуты из обновленного проекта постановления.
Контекст:
В Литве с начала лета продолжается миграционный кризис. Власти страны считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси.
В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. По состоянию на 9 августа в Литву из Беларуси не впустили 1200 мигрантов.
6 июля премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Шимоните призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси “использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены”.
Премьеры трех стран отметили, что ухудшение ситуации на границе ЕС требует “быстрого, жесткого и решительного” ответа “белорусскому режиму”, а также активизации дипломатической, финансовой и технической поддержки Литвы со стороны институтов Евросоюза.
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