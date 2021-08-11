 

Euronews – страны ЕС не согласны с временным запретом на репатриацию афганских нелегалов

11.08.2021, 20:04, Новости дня
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Целый ряд стран Евросоюза настаивают на возвращении нелегальных мигрантов обратно в Афганистан, несмотря на призыв официального Кабула приостановить процедуры на три месяца из-за наступления талибов. Однако европейские правительства опасаются, что на фоне обострения конфликта приостановка репатриации лишь побудит ещё большее число нелегалов пытаться добраться до ЕС, передаёт Euronews.

Ряд стран — членов ЕС выступили против запрета на высылку афганских нелегалов на родину, несмотря на опасность, которая может им там грозить в связи с военными успехами движения «Талибан»*. Соответствующее письмо направили в Еврокомиссию правительства Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Дании и Нидерландов. 

На фоне активизации действий радикалов Кабул ранее призвал Брюссель приостановить принудительные репатриации на три месяца.

АДАЛЬБЕРТ ЯНЦ, официальный представитель Еврокомиссии по внутренним делам: Каждое государство — член ЕС самостоятельно должно оценивать ситуацию и решать, возможна ли высылка нелегалов. При этом необходимо учитывать различные правовые принципы: принцип верховенства закона, основные права и свободы граждан. Но в законодательстве ЕС это специально не регулируется.

Талибы уже контролируют пять из девяти столиц северных провинций Афганистана. Европейские страны опасаются, что на фоне обострения конфликта приостановка репатриаций побудит ещё большее число нелегалов попытаться добраться до ЕС.

С начала года из Евросоюза на родину были возвращены 1200 мигрантов из Афганистана. В 2020 году выходцы из исламской республики подали свыше 10 процентов всех прошений об убежище в странах сообщества. 

Дата выхода в эфир 10 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.

 



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