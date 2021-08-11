CNN – в Китае наказали 47 должностных лиц за неспособность сдержать вспышку коронавируса

Власти КНР наказали более 40 китайских должностных лиц за их неспособность взять под контроль очередную вспышку коронавируса, передаёт CNN. Как отмечает канал, Пекин пошёл на этот шаг в то самое время, когда страна пытается обуздать самое серьёзное с начала прошлого года распространение COVID-19.



Reuters

В Китае более 40 местных чиновников были наказаны за их неспособность контролировать набирающую обороты вспышку варианта «дельта», передаёт CNN. Произошло это на фоне того, как власти КНР пытаются обуздать худшее за более чем год распространение COVID-19.

Нынешняя вспышка, которая впервые возникла в восточном городе Нанкин, охватила уже более половины провинций Китая и вызвала более 1000 симптоматических случаев заражения за три недели, пишет издание со ссылкой на ежедневных отчёты Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Власти поспешили ввести строгий локдаун, масштабный карантин и ограничения на поездки, а также организовали массовое тестирование. Именно эти жёсткие методы Пекин ранее использовал для быстрого пресечения спорадических вспышек.

Такие меры применялись в масштабах и интенсивности, невиданных в Китае с начала 2020 года, то есть с момента первоначальной вспышки. Те должностные лица, которые не смогли реализовать эти шаги быстро или достаточно тщательно, теперь сталкиваются с дисциплинарными взысканиями.

Согласно официальным заявлениям и сообщениям государственных СМИ, по всей стране по меньшей мере 47 должностных лиц, включая глав местных органов власти, комиссий по здравоохранению, больниц и аэропортов, были наказаны за халатность.

Например, в Нанкине, столице провинции Цзянсу, 15 должностных лиц были привлечены к ответственности за распространение инфекции в международном аэропорту Нанкин Лукоу, пишет CNN со ссылкой на Центральную комиссию по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая.

Предположительно, нынешняя вспышка началась именно в этом аэропорту: 20 июля во время обычного теста на коронавирус было выявлено, что коронавирусом заражены девять уборщиков. Причём китайские официальные лица связали эту вспышку с рейсом из России, который прибыл ещё 10 июля.

Из-за применяемой Пекином стратегии «нулевой терпимости» к COVID-19 местные органы власти, которые должны сдерживать распространение вируса, оказались под огромным давлением. При этом во время предыдущих локальных вспышек многие должностные лица также подвергались наказанию.

Однако крайне заразный вариант «дельта» заставил усомниться в эффективности избранной Пекином стратегии.

В последние недели некоторые видные китайские эксперты в области общественного здравоохранения призвали к изменению данного подхода, высказав мнение, что Поднебесная, как и другие страны с относительно высокими показателями вакцинации, сможет научиться сосуществовать с коронавирусом.

Однако в воскресенье бывший министр здравоохранения Китая опубликовал в партийном издании People’s Daily комментарий, в котором раскритиковал идею «сосуществования с вирусом», по всей видимости, озвучив таким образом несогласие властей с подобным подходом, пишет CNN.