Эксперты НОМ объяснили отказы в регистрациии кандидатов на выборах в Госдуму

Число отказов в регистрации на выборах в Госдуму минимально и свидетельствует о недоработке партий, заявили авторы доклада Ассоциации Независимый общественный мониторинг на тему «Сбор подписей и регистрация кандидатов: законодательство и практика, мифы и реалии».

Как утверждают эксперты, наиболее частыми причинами отказов являются отсутствие информации о судимости кандидатов, наличие счетов в зарубежных банках, наличие иностранного гражданства и другие.

«Отказы в регистрациях кандидатов свидетельствуют о недоработке партий. В целом, число отказов небольшое. Так, например, у КПРФ недопуск получил один кандидат, у «Справедливой РФ – За правду» – три, у ЛДПР – семь, у партии «Зеленые» – шесть. Создается впечатление, что больше всего пострадали от отказов «Новые люди», однако данный факт можно объяснить «молодостью» партии и, возможно, неопытностью юристов», – рассказал генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин, чьи слова приводятся на сайте НОМ.

По словам эксперта, как никогда раньше, «партии рвутся к участию» в думской кампании: очень хорошие результаты по выдвиженцам показала «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди», «Родина» и другие. По данным ЦИК РФ, на выборах в Госдуму принимают участие 26 политических партий из 32 зарегистрированным Минюстом.

В свою очередь член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод подчеркнул, что «проведенный анализ свидетельствует о том, что все отказы в регистрации кандидатов (списков кандидатов) были сделаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и явились следствием непредоставления в положенные сроки в избирательную комиссию необходимых для регистрации документов либо нарушений, выявленных в документах».

«Отказы в регистрации – немассовое явление, они единичны и касаются небольшого числа кандидатов и не сказываются негативным образом на конкуренции в ходе избирательной кампании и легитимности выборов», – отметил он.

По словам правозащитника, зарубежные структуры проводят активную кампанию по делегитимации предстоящих выборов в Госдуму. «Все аргументы зарубежных «экспертов» не выдерживают критики. Очень показательны случаи восстановления Дмитрия Булыкина партия «Родина») и Бориса Вишневского (партия «Яблоко») в качестве кандидатов на выборах в Госдуму и в Законодательное собрание Санкт – Петербурга соответственно. Ситуацию с отказом можно разрешить, если кандидаты будут заниматься не политическими спекуляциями, а устранением выявленных нарушений», – подчеркнул Брод.

Председатель Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев привел показательную статистику увеличения роста политической конкуренции на выборах: «В 2016 году о своем выдвижении на выборах депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва уведомили 83 кандидата (75 от политических партий и 8 в порядке самовыдвижения). В 2021 году на выборах депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва – уже 93 кандидата (88 от политических партий и 5 в порядке самовыдвижения)».

По словам эксперта, значительно сократилось и число отказов. В 2016 году из 83 кандидатов было отказано 8 (все самовыдвиженцы), что составило 9,6 %, в связи с отсутствием необходимого числа подписных листов, а в 2021 году из 93 кандидатов лишь 3 отказано в регистрации, что составляет всего 3, 2 %.

Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.