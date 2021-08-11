“Дочь такая же красивая, как и ее мать”, “Как мило”. Бруни показала редкое фото их с Саркози девятилетней дочери
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На одном из опубликованных фото дочь Бруни позирует в объятиях матери спиной к объективу, а на другом запечатлена так, чтобы в кадре были видны только ее макушка и плечи. Модель очень редко делится с подписчиками фотографиями дочери.
“Любовь – это все”, – подписала снимки с дочерью Бруни.
“Нам так не хватало этой светловолосой копны”, – отреагировали фолловеры.
“Дочь такая же красивая, как и ее мать”, – написали пользователи сети.
“Как это мило”, – оценили снимки подписчики.
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Контекст:
Бруни познакомилась с президентом Франции Саркози в 2007 году. Зимой 2008 года пара зарегистрировала брак. Бруни стала третьей женой Саркози. Супруги воспитывают дочь Джулию (2011). Она – второй ребенок для Бруни и четвертый для Саркози.
1 марта 2021 года суд в Париже вынес обвинительный приговор в отношении Саркози, занимавшего пост президента Франции в период с 2007-го по 2012 год. Его признали виновным в коррупции и торговле влиянием. Он приговорен к трем годам лишения свободы, два из которых – условно. Саркози не признал вину.
Защита Саркози заявила, что намерена подать апелляцию на решение суда.
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