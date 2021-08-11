 

“Дочь такая же красивая, как и ее мать”, “Как мило”. Бруни показала редкое фото их с Саркози девятилетней дочери

11.08.2021, 18:22, Новости дня
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На одном из опубликованных фото дочь Бруни позирует в объятиях матери спиной к объективу, а на другом запечатлена так, чтобы в кадре были видны только ее макушка и плечи. Модель очень редко делится с подписчиками фотографиями дочери.

“Любовь – это все”, – подписала снимки с дочерью Бруни. 

“Нам так не хватало этой светловолосой копны”, – отреагировали фолловеры.

“Дочь такая же красивая, как и ее мать”, – написали пользователи сети.

“Как это мило”, – оценили снимки подписчики.

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Публикация от Carla Bruni (@carlabruniofficial)

Контекст:

Бруни познакомилась с президентом Франции Саркози в 2007 году. Зимой 2008 года пара зарегистрировала брак. Бруни стала третьей женой Саркози. Супруги воспитывают дочь Джулию (2011). Она – второй ребенок для Бруни и четвертый для Саркози.

1 марта 2021 года суд в Париже вынес обвинительный приговор в отношении Саркози, занимавшего пост президента Франции в период с 2007-го по 2012 год. Его признали виновным в коррупции и торговле влиянием. Он приговорен к трем годам лишения свободы, два из которых – условно. Саркози не признал вину.

Защита Саркози заявила, что намерена подать апелляцию на решение суда. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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