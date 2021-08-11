 

Зеленский и Меркель обсудят в Киеве гарантии ФРГ по «Северному потоку – 2»

11.08.2021, 18:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель договорились на ближайшей встрече обсудить гарантии ФРГ Киеву после запуска «Северного потока – 2», а также ситуацию в Донбассе, сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

Меркель намерена посетить Украину 22 августа. «Ангела Меркель и Владимир Зеленский будут говорить, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые дала на случай… если РФ после запуска «Северного потока – 2» попробует каким-то образом злоупотреблять своим монопольным состоянием», – передает слова пресс-секретаря  РИА «Новости».

Также Меркель и Зеленский обсудят ситуацию в Донбассе и двусторонние отношения.

Кроме того, по его словам, Меркель и Зеленский намерены обсудить ситуацию в Донбассе. «Обязательно будут говорить о ситуации с безопасностью на востоке Украины и о том, как реанимировать мирные переговоры», – сказал Никифоров.

По словам пресс-секретаря, пока неизвестно, будет ли канцлер ФРГ участвовать в саммите «Крымская платформа», который состоится в Киеве 22 августа.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что Украина готова к запуску «Северного потока – 2». Он заверил, что «без газа Украина точно не останется», у страны есть «четкое понимание и стратегия энергетической безопасности». Власти Украины, по его словам, «все эти вопросы отрабатывают».

Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО.

Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.08 / Перед закрытием админграницы с Крымом только на одном КПВВ скопилось 300 человек – Чубаров

22.08 / Тихановская объявила себя символом белорусского протеста

14.08 / Главред Russia Today призвала “зеленых человечков” навести порядок в Беларуси

11.12 / Великобритания ввела санкции против трех россиян и спецотряда “Терек”

28.09 / Степанов заявил о необходимости финансирования украинской медицины средствами не из госбюджета

29.06 / Байден выступил с новыми обвинениями в адрес Трампа

14.06 / Джонсон призвал НАТО эволюционировать

19.08 / Президент Мали, которого задержали военные во время мятежа, подал в отставку

11.08 / Лукашенко не стоит ждать поздравлений от Зеленского

06.04 / Названа причина аномального похолодания в Северном полушарии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика