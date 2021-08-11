Зеленский и Меркель обсудят в Киеве гарантии ФРГ по «Северному потоку – 2»

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель договорились на ближайшей встрече обсудить гарантии ФРГ Киеву после запуска «Северного потока – 2», а также ситуацию в Донбассе, сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

Меркель намерена посетить Украину 22 августа. «Ангела Меркель и Владимир Зеленский будут говорить, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые дала на случай… если РФ после запуска «Северного потока – 2» попробует каким-то образом злоупотреблять своим монопольным состоянием», – передает слова пресс-секретаря РИА «Новости».

Также Меркель и Зеленский обсудят ситуацию в Донбассе и двусторонние отношения.

Кроме того, по его словам, Меркель и Зеленский намерены обсудить ситуацию в Донбассе. «Обязательно будут говорить о ситуации с безопасностью на востоке Украины и о том, как реанимировать мирные переговоры», – сказал Никифоров.

По словам пресс-секретаря, пока неизвестно, будет ли канцлер ФРГ участвовать в саммите «Крымская платформа», который состоится в Киеве 22 августа.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что Украина готова к запуску «Северного потока – 2». Он заверил, что «без газа Украина точно не останется», у страны есть «четкое понимание и стратегия энергетической безопасности». Власти Украины, по его словам, «все эти вопросы отрабатывают».

Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО.

Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.