РФПИ предложил Pfizer использовать «Спутник» в качестве бустерного укола

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник лайт» в качестве бустерного, третьего укола для усиления эффекта от вакцинации.

«Рост числа случаев нового штамма ковида в США и Израиле показывает, что вакцины с мРНК нуждаются в гетерогенном бустере для усиления и продления иммунного ответа. Сегодня РФПИ предлагает Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве бустерного, третьего укола», – говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

Однокомпонентная «Спутник Лайт», отметили в РФПИ, была специально разработана как самостоятельная вакцина и для бустирования.

«Спутник V» первой из вакцин против коронавируса применил гетерогенное бустирование («вакцинный коктейль»), предполагающее использование двух разных аденовирусных векторов для двух инъекций (в отличие от других вакцин от коронавируса, использующих одну инъекцию дважды)», – передает сообщение РФПИ РИА «Новости». По данным Минздрава, эффективность «Спутника V» против штамма «дельта» составила 83,1%.

При этом РФПИ первым предложил сотрудничество другим производителям вакцин. На сегодняшний день многие производители следуют примеру «Спутника V», исследуя возможности комбинирования разных вакцин. Также в ряде стран проводятся исследования со «Спутником».

Ранее в РФПИ заявили, что опыт использования российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в ведущих странах мира доказал высочайшую безопасность и эффективность препарата.