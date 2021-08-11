 

“Папина дочка, мама мимо проходила”, “Гарика копия”. Кристина Асмус показала дочь от Гарика Харламова

11.08.2021, 17:28, Новости дня
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“Моя девочка. Удивительно, как абсолютно все, кто видит нас вживую рядом, говорят, что она моя копия. Но мне всегда (с рождения и сейчас) казалось, что она просто безумно похожа на Гарика. Но характер мой – вижу цель, не вижу препятствий”, – призналась Асмус и приложила к посту портрет семилетней дочери.

Меньше чем за сутки пост актрисы набрал почти 115 тыс. лайков и около тысячи комментариев. Многие пользователи отметили сходство девочки с отцом.

“Папина дочка, мама мимо проходила, как говорится. Вы обе красотки”, – написала ogochukviktoriia.

“Иногда кажется, что она сейчас заговорит голосом Гарика”, – признался gromovday.

“Мне сразу, как вы показали дочу, показалось, что Гарика копия”, – прокомментировала aigerima689.

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A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina)

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия, которая родилась в январе 2014-го. После развода родителей девочка живет с матерью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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